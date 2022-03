Shipping: Gnv avvia un piano per 350 assunzioni entro aprile

(ANSA) - GENOVA, 01 MAR - Gnv si prepara ad assumere 350 persone con un piano nazionale che prevede l'inserimento a bordo entro il 30 aprile. Le selezioni sono aperte e riguardano trenta diverse professionalità fra management alberghiero (assistenti ufficio madrelingua araba e spagnola), cuochi, personale di macchina e coperta. Più nel dettaglio per la gestione della struttura hotel di bordo, la compagnia di navigazione (gruppo Msc), 25 navi e 27 linee in 7 Paesi, con viaggi in traghetto per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta, cerca da 30 a 50 persone esperte e da 100 a 150 fra garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri più altri 50 fra chef, cuochi, pizzaioli e panettieri. Fra personale di macchina e di coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri, Gnv cerca altre 150 risorse.

(ANSA).