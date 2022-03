Crociere: nave Vista varata a Fincantieri a Genova

Alla Fincantieri di Genova Sestri Ponente è stata varata "Vista", la prima di due navi crociera di nuova generazione per Oceania Cruises, brand di Norwegian cruise line holdings, che con questa unità dà l'avvio alla nuova classe Allura.

"Vista", la cui consegna è prevista a marzo del 2023, avrà una stazza lorda di circa 67 mila tonnellate e potrà ospitare a bordo 1.200 passeggeri e 800 membri dell'equipaggio. "Gli interni sono stati progettati secondo una miscela di spazi grandiosi e accoglienti - sottolinea una nota di Fincantieri - per offrire l'esperienza di lusso della nave di piccole dimensioni, caratteristica della compagnia ma con una nuova e più fresca interpretazione".

La nave, la terza realizzata da Fincantieri per Oceania cruises (le prime due erano state "Marina" nel 2011 e "Riviera" nel 2012) punterà anche su innovazione e sostenibilità. Fincantieri sta inoltre costruendo navi da crociera per altri due brand di Norwegian cruise line holdings: sei per Norwegian cruise line (Ncl) e una per Regent seven seas cruises che sarà consegnata nel 2023.