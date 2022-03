Calcio: lo spettro della serie B per Genoa, Samp e Spezia

(ANSA) - GENOVA, 01 MAR - Trema la Liguria calcistica in questo volatone finale della serie A per la lotta salvezza quando mancano 11 giornate al termine. Genoa penultimo con 17 punti, Sampdoria e Spezia quintultime a quota 26. Il Venezia terzultimo ha 22 punti e una partita in meno. Ventisei punti pare essere il limite per chi lotta per la salvezza: oltre alle tre liguri e il Venezia, ci sono Salernitana e Udinese. Le squadre sopra agli attuali 26 punti, a partire dall'Empoli a 31 sembrano escluse dal rischio retrocessione.

Ieri sera il pesante ko a Bergamo per la Sampdoria (4-0) ha messo in evidenza i limiti in trasferta dei blucerchiati che nel 2022 hanno disputato lontano dal Ferraris quatto partite e sono state 4 sconfitte (in quella a Napoli finita 1-0 per i campani in panchina c'era D'Aversa, poi sostituito da Giampaolo) con zero gol segnati e 7 incassati. Finora nel nuovo anno sono state disputate 8 partite. Per i blucerchiati appena 6 punti (le vittorie con Sassuolo ed Empoli) come il Genoa. Che crede ancora nel miracolo salvezza ma nonostante i cinque pareggi ottenuti da quando è arrivato Alexander Blessin, il Grifone non vince una partita dal 12 settembre, 3-2 a Cagliari, era la terza giornata, la prossima sarà la 28/a. Nel 2022 in linea di galleggiamento lo Spezia con 10 punti anche se la formazione di Thiago Motta arriva da un febbraio nerissimo con appena un punto conquistato in quattro partite. Sono 26 i punti per lo Spezia, gli stessi della Samp: al terz'ultimo posto c'è il Venezia a 22 ma i lagunari devono recuperare una partita. E dietro l'angolo c'è un week end che può essere determinante per le liguri: lo Spezia va a Torino con la Juve, i blucerchiati giocano a Udine (e anche i friulani sono a 26 punti) mentre il Genoa deve vincere assolutamente in casa con l'Empoli altrimenti la salvezza non sarà più un obiettivo. (ANSA).