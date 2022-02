Ucraina: Spezia, raccolta aiuti con tam tam su social

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 FEB - Il passaparola sui social alimenta una raccolta di beni di prima necessità per l'Ucraina da parte degli spezzini, iniziata questa mattina e a cui hanno già partecipato numerosi cittadini. In poche ore, la comunità ucraina residente in città ha raccolto centinaia di buste con generi alimentari, giocattoli, prodotti per l'infanzia, coperte e medicinali. Il punto di ritrovo, presso la Passeggiata Morin, è un via vai continuo sin dalla mattina. Le richieste arrivano in tempo reale tramite un canale Telegram. "Servono medicine, antidolorifici, bende, cerotti, pantaloni per adulti, da dare ai nostri soldati - legge ad alta voce Elena, che vive in Val di Magra da qualche anno, ma è originaria di Leopoli -. E poi dentifricio, tè, caffé, biscotti, cibo a lunga conservazione, zucchero, spazzolini da denti, sapone, scarpe da uomo, shampoo".

Venerdì un pullman pieno di beni partirà per il confine polacco.

Lo paga la stessa famiglia di Elena. "E' il nostro Paese, li ci sono mia madre e mia sorella. Se qualcuno vuole mettere a disposizione un pullman con un autista, sarebbe comodo - dice Elena -. Ma non vogliamo soldi da nessuno. Ho due braccia e due gambe e lavorare non mi spaventa". (ANSA).