Scossa di terremoto 3.4 nel genovesato

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Un terremoto di magnitudo 3.4 è stato registrato verso le 16,10 in Liguria. L'epicentro, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato a 2 chilometri ad est di Borzonasca, in provincia di Genova a una profondità di circa 9 chilometri. La scossa, lieve, è stata avvertita dalla popolazione che ha segnalato l'evento sui social. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

(ANSA).