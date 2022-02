Sanità: l'azzurro tra i codici colore per gli ospedali liguri

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Ci sarà anche l'azzurro tra i codici colore per l'accesso nei pronto soccorso della Liguria.

La novità entrerà in vigore da domani. I colori servono a stabilire il livello di priorità per i pazienti.

Il più grave è il rosso, per un accesso immediato. Seguono l'arancione (visita entro 15 minuti), l'azzurro per le urgenze differibili con accesso entro 60 minuti, il verde (attesa entro due ore) e il bianco (accesso entro quattro ore).

"Con l'introduzione dei nuovi codici colore - commenta il presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti - puntiamo a migliorare ulteriormente l'efficienza e la funzionalità dei pronto soccorso. Questa strutturazione più articolata mira a rendere più funzionale il lavoro dei sanitari anche nei momenti di maggiore pressione" "Le novità introdotte - spiega il Direttore Generale di Alisa Filippo Ansaldi - rappresentano un importante passo avanti per migliorare l'accesso ai sistemi di emergenza e urgenza. E fanno parte di un piano che ha l'obiettivo di riuscire ad avere in tempo reale il quadro della domanda sanitaria per garantire un'offerta appropriata alle esigenze dei cittadini".

"Il nuovo sistema rende più raffinato il criterio di priorità con cui i pazienti devono essere valutati e presi in carico dai Pronto Soccorso - spiega Angelo Gratarola coordinatore Diar Emergenza Urgenza - E' uno strumento che rende più moderno ed efficace l'approccio al primo servizio che ogni ospedale fornisce ai pazienti". (ANSA).