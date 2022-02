Cgil: dopo dimissioni renziana Veirana in Liguria arriva Calà

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Dopo le dimissioni della renziana Fulvia Veirana, segnata dai contrasti con l'ala più a sinistra della Cgil, è Maurizio Calà il nuovo segretario generale della Cgil Liguria. E' stato eletto dall'Assemblea alla presenza del segretario generale Maurizio Landini che ne aveva indicato il nome. Sono stati 84 i voti favorevoli, 1 astenuto e 5 contrari. Calà, 55 anni, palermitano, ha una lunga esperienza in Cgil con incarichi in Fillea, Filcams, Fiom, nel 2006 è stato segretario generale della Camera del Lavoro del capoluogo siciliano e poi della categoria regionale dei pensionati. Nell'ultimo anno ha collaborato con Landini coordinando le deleghe del terziario, turismo e cultura. Fulvia Veirana ha lasciato dopo appena una anno di mandato e di polemiche con la parte più a sinistra del sindacato a livello locale.

Calà è uomo di fiducia di Landini. Spetterà a lui riportare il sereno nel sindacato. "Arrivo in una struttura fortemente radicata sui luoghi di lavoro, con una lunga e consolidata presenza sul territorio, con un gran dinamismo e che esprime un gruppo dirigente autorevole. Il mio primo impegno sarà quello di incontrare i gruppi dirigenti e i delegati per rilanciare l'attività della nostra organizzazione a tutti i livelli e per affrontare le tematiche proprie del territorio dalle infrastrutture, al rilancio dell'industria, la portualità, le questioni riguardanti il commercio, il turismo e tutto ciò che concerne l'economia del territorio". (ANSA).