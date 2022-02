Autostrade: Paita, tunnel Fontanabuona si farà

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - "Autostrade per l'Italia e ministero mi hanno comunicato che sul tunnel di collegamento tra la Val Fontanabuona e il Tigullio andrà avanti e verrà realizzato il progetto esecutivo". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. "Dopo il Mims anche la società ha infatti comunicato che andrà avanti, lavorando da subito per aggiungere l'ultimo tassello necessario all'apertura del cantiere, ovvero la presentazione del progetto esecutivo. Come annunciato in una recente assemblea su Val Fontanabuona, si farà anzi il possibile per accorciare i tempi. Questa accelerazione consentirà di aprire verosimilmente i cantieri entro il 2023. Si tratta di un passo in avanti decisivo per il sistema infrastrutturale ligure perché con il collegamento tra Val Fontabuona e il Tigullio la regione si potrà lasciare alle spalle una delle principali criticità a cui era stata finora condannata dalla sua conformazione orografica, permettendo una svolta fondamentale sul piano viario e soprattutto economico", conclude. (ANSA).