Alla Roma servono var e un rigore al 99' per piegare lo spezia in 10

Roma all'ultimo respiro. I giallorossi dominano in lungo e largo la sfida in casa dello Spezia ma passano al minuto 99 grazie ad un rigore procurato da Zaniolo e convalidato dal Var che rileva un calcio in faccia di Maggiore ai danni di Zaniolo e realizzato da Abraham. Partita assurda al Picco, con i giallorossi alle prese con la porta stregata di uno Spezia in dieci per tutto il secondo tempo (doppio giallo ad Amian al 45'). Per la Roma anche due pali e due traverse, queste ultime nella stessa azione. I giallorossi tornano alla vittoria dopo tre pareggi mentre lo Spezia colleziona la terza sconfitta consecutiva ed ora ha soli quattro punti dal terzultimo posto, occupato dal Venezia che di punti ne ha 22 ma deve recuperare una partita