Motta contro espulsione: 'Simulazione, meritiamo scuse'

LA SPEZIA, 27 FEB - "Oggi mi aspetterei le scuse allo Spezia, come se fossimo una grande". La voce di Thiago Motta, resa roca dalle urla in campo, tradisce i momenti di tensione vissuti in partita. Dopo la sconfitta con la Roma, il tecnico si sfoga ripensando all'espulsione di Amian allo scadere del primo tempo. Il primo giallo per un braccio alto, mentre tentava di tenere a distanza un avversario, è una simulazione per l'ex centrocampista. "Con rispetto, gliel'ho fatto notare e lui mi ha detto se mi sarebbe piaciuto ricevere una manata in faccia quando giocavo. Io gli ho detto che ho perso una Champions per una simulazione. E' un gioco in cui i calciatori spesso non aiutano a prendere le decisioni, ma oggi ho visto un po' di confusione nella squadra arbitrale. La responsabilità è di tutti, mi ci metto anch'io, che dovremmo provare a portare una diversa cultura ed educazione, promuovere la correttezza in campo tra i giocatori e la squadra degli arbitri. Oggi non abbiamo dato un bell'insegnamento ai giovani".

Il tecnico va oltre l'episodio e analizza la partita. "Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Giocare undici contro undici contro la Roma non sarebbe stato facile, con un uomo in meno per metà partita lo è ancora più difficile. Tuttavia nella ripresa ci siamo tolti un po' di pressione e abbiamo mostrato lo spirito giusto. Abbiamo tenuto la parità fino alla fine".

La Roma ha sprecato tante occasioni. "Ma per me questa sconfitta non è meritata. Ripeto: dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto contro una grande squadra. Abbiamo tenuto la partita in pareggio fino alla fine, cercando di attaccare anche con l'uomo in meno e andando vicini a segnare. Ho visto tante cose positive che dobbiamo continuare a coltivare. Chiaramente abbiamo l'umiltà di sapere che dobbiamo migliorare tantissimo".

