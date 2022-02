Spezia-Roma, stadio Picco verso il tutto esaurito

(ANSA) - LA SPEZIA, 26 FEB - Stadio Picco verso il tutto esaurito per Spezia-Roma. Poche centinaia i biglietti disponibili nell'ultimo giorno di prevendita, ma i botteghini rimarranno aperti fino al giorno della partita. Atteso un migliaio di tifosi romanisti, con la partita che non è ritenuta a rischio dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Oggi rifinitura per Thiago Motta, che si prepara a rilanciare Nzola dal primo minuto, ritrova Amian dopo la squalifica e valuta il ritorno al centrocampo a tre. Rientra Bastoni e ci sarà Kiwior davanti alla difesa, mentre per il ruolo di mezzala destra Maggiore in vantaggio sull'ucraino Kovalenko, scosso dalle notizie che arrivano dalla patria.

Possibile sorpresa Agudelo, provato in settimana a centrocampo.

(ANSA).