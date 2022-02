Blessin: ci è mancato l'istinto del killer

(ANSA) - GENOVA, 26 FEB - E' soddisfatto della prestazione il tecnico rossoblù Blessin. "Prima della gara ho cercato di trasmettere ai miei giocatori la gioia per il fatto che avremmo giocato in casa davanti ai nostri tifosi e siamo partiti molto bene - ha spiegato- . Tatticamente soprattutto nel primo tempo mi sono piaciuti, poi nella ripresa ci sono stati alcuni fattori imprevedibili come gli infortuni che hanno cambiato il corso della gara e negli ultimi venti minuti abbiam saputo lottare. Il gol? Bene non aver subito. Appena due in cinque gare quelli presi. Ma davanti manca l'istinto killer, però sarei più preoccupato se non avessimo creato delle occasioni e invece le abbiamo avute. Adesso dobbiamo essere più furbi davanti alla porta. Dobbiamo imparare a mettere il sale nella zuppa". (ANSA).