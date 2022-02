Trasporti: sindacati, alta adesione a sciopero per contratto

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - E' stata alta l'adesione allo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale in Liguria secondo i sindacati. In una nota spiegano che la protesta per il rinnovo del contratto di lavoro è stata attuata dal 90% del personale di Amt a Genova, dal 95% dei lavoratori del trenino di Casella, dal 60% dei dipendenti di Geloso e Stac, dal 96% del personale di Tpl a Savona, dal 96% alla Rt di Imperia e dall'80% alla Atc della Spezia. (ANSA).