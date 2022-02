Serie A: Genoa-Inter 0-0

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - L'Inter fa 0-0 a Marassi contro il Genoa e adesso appare in crisi. I nerazzurri non vincono in Serie A da oltre un mese, dal 2-1 al Venezia. Poi il ko nel derby con il Milan, il pari con l'Inter e la sconfitta col Sassuolo. In mezzo la vittoria di Coppa Italia contro la Roma ma anche il tonfo in casa in Champions con il Liverpool. Con il punto di oggi l'Inter va a quota 55, a due lunghezze di distacco dal Milan capolista, rispetto al quale ha una partita in meno.

