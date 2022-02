Sanità: Toti, da Pnrr in Liguria investimenti per 189 mln

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - Ammontano a 189 milioni i fondi del Pnrr per la sanità in Liguria. Saranno destinati a 33 case di comunità, 11 ospedali di comunità e 16 centrali operative territoriali, ma verranno utilizzati anche per adeguamenti alle normative antisismiche, digitalizzazione e acquisto di nuovi macchinari e attrezzature. Ne ha parlato il governatore e assessore alla Sanità Giovanni Toti in Commissione Salute in Consiglio regionale. In particolare: 70 mln saranno destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, 50 mln per interventi antisismici, 34 mln per la digitalizzazione e 28 mln per nuove attrezzature. In particolare, in Asl1 sono previste 5 Case di Comunità, 1 Ospedale di Comunità e 2 Cot-Centrali Operative Territoriali; in Asl2 sono previste 6 Case di Comunità, 2 Ospedali di Comunità e 3 Cot; in Asl3 sono previste 14 Case di Comunità, 4 Ospedali di Comunità e 6 Cot; in Asl4 sono previste 3 Case di Comunità, 2 Ospedali di Comunità e 2 Cot; in Asl5 saranno realizzate 5 Case di Comunità, 2 Ospedali di Comunità e 3 Cot. (ANSA).