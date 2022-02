Pesca: vietato catturare tinche sotto i 25 centimetri

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - Parametri meno selettivi per le catture di trote, maggiori restrizioni per le tinche. E' la decisione principale prevista dalla delibera regionale che modifica la legge che disciplina la pesca in acque interne "Le modifiche - spiega il vice presidente e assessore con delega alla pesca Alessandro Piana - riguardano parametri meno selettivi sulla pesca per la trota iridea e per il salmerino di torrente e l'innalzamento della misura minima di pesca a 25 cm per la tinca. Si vuole così aumentare il livello di tutela della specie autoctona tinca e favorire la rimozione delle specie alloctone, cioè di quelle che non caratterizzano il nostro ecosistema per facilitarne il riequilibrio".

La nuova delibera stabilisce anche un divieto di pesca alla carpa all'1 al 30 giugno, periodo in cui la specie è nel pieno della fase riproduttiva" (ANSA).