Nuovo ascensore in stazione Monterosso

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - Cinque Terre sempre più accessibili anche a turisti con difficoltà motorie. A Monterosso al Mare (La Spezia) sarà possibile arrivare direttamente sul primo binario della stazione grazie al nuovo ascensore che collega la passeggiata a mare con il marciapiede della stazione. Si tratta solo del primo di una serie di interventi per abbattere le barriere architettoniche nelle stazioni dei cinque borghi della riviera spezzina. Stamani l'inaugurazione dell'ascensore e della prima parte del sottopasso che permetterà di collegare con il lungomare anche il terzo binario, dove sarà installato un nuovo ascensore. L'investimento per il restyling da parte di Rfi è di 9 milioni, che si aggiungono ai 26 per l'adeguamento di tutte le stazioni. Dopo Riomaggiore e Monterosso, interventi sono previsti anche per l'accessibilità a Manarola, Vernazza e Corniglia. "Stiamo cercando di lavorare portando meno disagio possibile, i lavori per il sottopasso inizieranno con l'autunno e dureranno 18 mesi. Nel periodo invernale - spiega il direttore operativo infrastrutture di Rfi Daniele Mari - per consentire i lavori di scavo si passerà da 3 a 2 binari, con il binario di incrocio che non verrà utilizzato e quindi il traffico verrà rimodulato". Per il Comune di Monterosso si tratta di un intervento "fondamentali per assicurare la maggior sicurezza possibile per chi utilizza il treno, mezzo di trasporto principale per raggiungere le Cinque Terre". Lo scorso anno sono stati 2 milioni i passeggeri transitati tra aprile e ottobre a Monterosso. "Si tratta di interventi prioritari e che dovranno essere allargati alle altre stazioni - concorda il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Patrizio Scarpellini -. A Manarola occorre ancora prendere in braccio i turisti che hanno difficoltà motorie per farli arrivare dal binario alla stazione e poi al paese". (ANSA).