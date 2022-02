Lavoratori Tpl in piazza Genova per rinnovo contratto lavoro

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - Tamburi e sirene in piazza De Ferrari a Genova dove si sono riuniti i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. La manifestazione, proclamata a livello nazionale da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, ha visto a Genova una buona adesione, al presidio sono presenti circa trecento lavoratori.

"Le lavoratrici e i lavoratori continuano ad essere privati del loro sacrosanto diritto a rinnovare il Ccnl, scaduto da oltre 4 anni - spiegano in un volantino - in modo da ottenere il riconoscimento della propria professionalità e l'adeguamento del loro salario. Il diritto al rinnovo è oggi negato dalle rappresentanze delle aziende del Tpl". Una vertenza che, se non ci saranno risposte dal governo rischia di inasprirsi. "Se le parti datoriali non ci convocheranno e le istituzioni non daranno segnali - spiegano i sindacati - il passo successivo sarà quello di andare tutti insieme a Roma a rivendicare i nostri diritti". (ANSA).