Ex Oto Melara, sindacati invitano parlamentari a schierarsi

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 FEB - Le segreterie provinciali dei sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil hanno invitato i parlamentari spezzini a un'assemblea pubblica in centro città durante la quale chiederanno loro di prendere posizione sulla ventilata cessione della business unit Sistemi Difesa di Leonardo, che riguarderebbe anche l'ex Oto Melara ed i suoi circa mille dipendenti diretti. "Siamo fermamente convinti che la cessione al migliore offerente con il solo scopo di fare cassa sarebbe un danno incalcolabile per il Paese - commentano Luca Comiti, Antonio Carro e Mario Ghini, rappresentanti territoriali di Cgil, Cisl e Uil - Sarebbe ancora più grave se venissero confermate le affermazioni dell'ad di Leonardo sulla possibilità che il governo condivida tale impostazione, totalmente diversa da quanto importanti esponenti locali del governo hanno annunciato e intrapreso nelle scorse settimane". I rappresentanti locali a Roma sono la senatrice Stefania Pucciarelli (Lega) e i deputati Manuela Gagliardi (Coraggio Italia), Raffaella Paita (Italia Viva), Lorenzo Viviani (Lega) e Andrea Orlando (Pd) che è anche ministro del lavoro.

"Il concetto di presidio nazionale non deve essere limitato al mantenimento dell'organico e dei siti produttivi in Italia - concludono i sindacati -, ma deve confermare la garanzia di presenza dello Stato italiano nella proprietà. In caso contrario i sindacati ritengono necessario che da parte dell'azionista si applichi l'utilizzo dello strumento della Golden Power".

L'assemblea pubblica si terrà il 4 marzo prossimo. (ANSA).