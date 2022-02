Ansaldi, in un mese diminuite del 58% le ospedalizzazioni

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - "Il quadro epidemiologico conferma il trend delle ultime settimane: l'incidenza dei casi nella popolazione è in continuo calo e oggi è pari a un quinto di quella osservata tre settimane fa. Anche l'andamento dei ricoveri fa registrare ancora una significativa riduzione: i nuovi ingressi in ospedale sono diminuiti del 58% in un mese". Lo ha spiegato il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi facendo il punto della situazione.

"Conseguentemente anche i numeri della pressione ospedaliera sono dello stesso tenore: per quanto riguarda la curva della media intensità si assiste a una discesa molto marcata: sono oggi occupati la metà dei posti letto di un mese fa. Anche il numero di ricoverati in terapia intensiva continua gradualmente a scendere: siamo oggi al confine (ma ancora leggermente sopra) della zona bianca: 10,3% dei posti letto occupati rispetto a quelli attivi o attivabili (passaggio in zona bianca al 10%)" ha aggiunto Ansaldi. (ANSA).