Ucraina: Kovalenko, prego per il mio Paese

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 FEB - Il calciatore dello Spezia Viktor Kovalenko ha lanciato un messaggio di sostegno all'Ucraina, suo Paese natale, attraverso i canali social del club ligure. "Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo nel mio Paese e tutti i miei pensieri ora vanno alle persone che proteggono la nostra patria. In questo momento tutta l'Ucraina e tutti i suoi abitanti dovrebbero essere uniti. Spero che ci sia presto la pace. E' difficile vedere parenti e connazionali piangere e soffrire durante questo attacco. Prego per l'Ucraina". Kovalenko, 26 anni, è originario di Cherson in Crimea e ha vissuto per anni a Donetsk da calciatore dello Shakhtar. (ANSA).