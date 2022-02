Premio Andersen, tutto esaurito per webinar scrittura fiabe

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 24 FEB - Tutto esaurito per i primi webinar di 'Scrivere una fiaba', otto seminari online gratuiti di scrittura fiabesca offerti dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi con otto eccellenze della narrativa per l'infanzia come Sergio Badino, Stefano Bordiglioni, Rosa Tiziana Bruno, Lodovica Cima, Sofia Gallo, Elisabetta Gnone, Roberto Morgese, Davide Morosinotto. Oggi aprono le iscrizioni per il primo incontro di marzo, rivolto agli illustratori e autori di graphic novel, con lo scrittore e sceneggiatore Sergio Badino e si prosegue settimanalmente con le scrittrici Sofia Gallo, Lodovica Cima ed Elisabetta Gnone.

"Questa seconda edizione di Scrivere una fiaba - ha detto Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante - è una promessa mantenuta e la partecipazione, già nel primo mese, di migliaia di persone da tutta Italia e dall'estero, conferma che proporre contenuti di valore è la strada giusta per incoraggiare alla lettura e alla scrittura con una qualità culturale fruibile da tutti, per stimolare la fantasia e offrire gli strumenti necessari a creare una fiaba. I webinar - ha concluso - stanno facendo il tutto esaurito ogni settimana e l'atmosfera che si respira durante gli incontri è sempre vivace, stimolante, costruttiva". (ANSA).