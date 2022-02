Liguria, calano ospedalizzati, ancora 3 morti

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - Sono 1.250 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 13.088 tamponi effettuati di cui 4.238 molecolari e 8.850 antigenici rapidi. A Genova ci sono 585 nuovi casi, 213 a Savona, 163 nel Tigullio, 157 alla Spezia e 125 a Imperia. Sette nuovi casi non sono residenti in Liguria.

Calano ancora gli ospedalizzati che oggi sono 419, 27 in meno rispetto a ieri. 24 sono le Terapie Intensive12 dei quali non vaccinati. Calano ulteriormente le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 15.687, 67 in meno rispetto a ieri.

Tre le persone decedute tra il 20 e il 23 febbraio. Si tratta di due donne di 85 e 87 anni e di un uomo di 88 anni. I soggetti in sorveglianza attiva sono 3.268. Le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 25 ore sono state 4.154. Le persone con dose booster a oggi sono 913.835. (ANSA).