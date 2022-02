Ucraina:Attanasio(Camera Commercio), riattivare centrali carbone

"Spero che il buonsenso prevalga e che la crisi Russia-Ucraina si fermi qui. Se dovesse andare avanti auspico che il nostro governo riattivi immediatamente le centrali a carbone". Luigi Attanasio, presidente della Camera di commercio di Genova e imprenditore, commenta con preoccupazione i venti di guerra e chiede che il governo italiano si muova sul fronte dell'energia.

"La Germania, dove Greta Thunberg ha avuto un'influenza molto superiore che in Italia, ha riattivato immediatamente le proprie centrali a carbone. Noi non capisco perché abbiamo tempi di reazione ridicoli, salvo poi piangere perché abbiamo le bollette elettriche esplose - dice Attanasio parlando a margine del convegno "Tra capitale e debito: opportunità e aspettative per la finanza delle imprese"".

"Perché Civitavecchia non è immediatamente ripartita? E La Spezia? Mi rendo conto che c'è un problema di emissioni, ma anche che la gente non riuscirà più a pagarle queste bollette.

Mi attendo comportamenti coerenti e conseguenti alla gravità del momento".