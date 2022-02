Trasporti: Bucci, Skymetro sarà coperto da pannelli solari

"Avere lo Skymetro è importante per la città e la Valbisagno e fra l'altro sarà interamente coperto, viaggiando in una sorta di tunnel, da pannelli solari.

Quindi ci sarà anche un contributo energetico di energia pulita". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci parlando nel palazzo della Borsa a margine del convegno "Tra capitale e debito: opportunità e aspettative per la finanza delle imprese" ricordando che il governo finanzierà con quasi 400 milioni l'opera.

"Abbiamo investimenti che vengono dal Recovery e dallo Stato: la notizia dello Skymetro significa che tutti i progetti che abbiamo portato avanti ci sono, manca solo quello per Erzelli, che vale 200 milioni, ma arriverà a breve, entro uno o due mesi.

Quindi arriviamo a 6 miliardi da spendere - aggiunge Bucci -.

Più i 2 di cui ho parlato con il presidente del consiglio Mario Draghi che sono: il porto completamente ecosostenibile e il cloud nazionale basato sull'arrivo dei cavi sottomarini internet. Questi sono i due grandi progetti di cui ci aspettiamo il finanziamento dal Pnrr, tutti gli altri 6 miliardi, con Erzelli, ci sono già tutti".

"E' opportuno - completa Bucci - che attorno a questi finanziamenti che creano infrastruttura ci sia anche la partecipazione delle aziende private e di tutti quelli che lavorano nella nostra città affinché ci sia l'effetto leva in termini di risultato sul territorio".