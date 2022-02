Tabaccaio aggredito da rapinatore in centro a Genova

Un tabaccaio è stato aggredito da un rapinatore nel suo negozio in centro a Genova. L'uomo è stato colpito dal calcio di una pistola giocattolo in testa. E' stato portato in ospedale per gli accertamenti. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la scientifica per le indagini. Il rapinatore è riuscito a scappare. Il tabaccaio, secondo una prima ricostruzione, avrebbe reagito al rapinatore e quest'ultimo lo ha colpito col calcio della pistola nel corso della colluttazione. L'uomo aggredito non è in gravi condizioni ma è stato medicato al pronto soccorso per una ferita alla testa. Per gli investigatori l'autore dell'aggressione sarebbe la stessa persona che sabato ha messo a segno altre due rapine, sempre in tabaccherie, in centro a Genova. In quei due casi hanno agito due persone, armate di pistole e con il volto coperto da mascherine. Probabilmente un complice che ha aspettato fuori dai negozi fuggendo poi a piedi. I colpi hanno fruttato 1.500 euro.