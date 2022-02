Movida nel Tigullio, vertice sindaci, Asl4 e forze ordine

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Su movida e sicurezza, vertice nel Tigullio tra sindaci, forze dell'ordine e Asl4. Gli ultimi episodi avvenuti a Sestri Levante, dove alcuni giovani hanno fatto degenerare il loro divertimento notturno in risse e aggressioni - ma anche Chiavari, Rapallo e Santa Margherita Ligure sono state teatro di bravate a tafferugli dall'estate scorsa - hanno indotto a convocare la conferenza dei sindaci della Asl4 a cui hanno preso parte i rappresentanti dei comuni di Sestri Levante, Chiavari, Santa Margherita, Rapallo, Sestri Levante e delle forze dell'ordine, oltre al direttore generale di Asl4, Paolo Petralia, e al direttore del dipartimento di salute mentale e delle dipendenze di Asl4 Dott. Monica Arcellaschi.

"La riunione di oggi è stata un'occasione per costituire un tavolo tecnico operativo per valutare e definire strategie condivise volte ad affrontare le problematiche riconducibili alla movida serale dei giovani del nostro territorio, soprattutto in questo periodo di pandemia" ha detto Giuseppe Corticelli, assessore alla sanità di Chiavari e presidente della conferenza dei sindaci di Asl4.

Il tavolo si è aggiornato tra un mese quando i tre distretti socio sanitari svilupperanno percorsi di lavoro autonomi, elaborando proposte in ambito di prevenzione, ordine pubblico, progettualità e formazione degli operatori commerciali. (ANSA).