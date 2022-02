Covid: in calo i ricoveri ma ancora otto morti in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 23 FEB - Sono 1.177 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 11947 tamponi effettuati di cui 3752 molecolari e 8195 antigenici rapidi. Di questi, 141 sono a Imperia, 185 a Savona, 511 a Genova, 150 nel Tigullio e 184 alla Spezia. Gli altri sono residenti fuori regione. Sono ancora in calo i pazienti negli ospedali, dove sono ricoverati oggi 446 malati, 36 in meno di ieri, di cui 23 in terapia intensiva. Di questi ultimi, 12 non sono vaccinati e 11 sono vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate.

Si registrano ancora 8 morti, di età compresa tra i 62 e gli 89 anni.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 4.378 vaccini.

