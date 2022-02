Assalto ex ostello: nuove tensioni, mamma circondata da giovani

Sale di nuovo la tensione sulle alture di Genova. Una mamma ha denunciato di essersi trovata circondata da un gruppo di giovani stranieri armati di spranghe provenienti dall'ostello assaltato lunedì sera da ignoti. E' successo nel primo pomeriggio in via Costanzi, davanti alla scuola dell'infanzia Bondi, situata nello stesso stabile in cui si trova l'ostello per minori. La donna ha spiegato che stava andando a prendere la figlia quando il gruppo l'ha circondata e le ha impedito di proseguire la marcia con l'auto. Dopo un paio di minuti, ha riferito alla polizia, i giovani si sono spostati liberando il transito e gettando una spranga in un giardino.

Secondo quanto denunciato dai residenti si tratterebbe degli ospiti dell'ex ostello della Gioventù preso d'assalto lunedì sera da un gruppo di ragazzi che volevano "vendicare" una rapina subita. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno trovato e sequestrato un bastone. I giovani sono scappati prima dell'arrivo degli agenti.

Oggi, alcuni genitori hanno ribadito come sia difficile la convivenza tra la scuola e gli ospiti della struttura per migranti minori. Una camionetta del reparto mobile è stata tutta la notte a presidiare la zona e in mattinata era stata disposta una vigilanza dinamica del posto. Dopo questo nuovo episodio è stata disposta di nuovo la presenza fissa delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio è previsto in prefettura un comitato per l'ordine e la sicurezza dove verranno affrontate le contromisure a questi ultimi episodi di violenza.