Tpl: Mims finanzierà per intero progetto Skymetro Genova

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Il Mims finanzierà interamente, con 398 milioni di euro, il progetto della Skymetro della Val Bisagno a Genova. L'annuncio questa mattina dall'assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora. "Abbiamo ricevuto una comunicazione dal ministro Giovannini con cui ci comunica la volontà di finanziare la Skymetro della Val Bisasagno - ha detto, mostrando la missiva - e quindi ci accorderà un finanziamento di circa 400 milioni che andranno a finanziare un'infrastruttura che sarà poco più lunga di sei chilometri, undici minuti di percorrenza tra Brignole e Ponte Fleming per otto fermate e poi in parallelo stiamo già facendo la progettazione per arrivare fino a Prato. Questo è un progetto in cui noi crediamo molto e il ministero ha voluto finanziare l'intera opera che quindi sarà al 100% pubblica, inoltre non ci sarà rottura di carico con la linea della metropolitana ma abbiamo apportato alcune modifiche tecniche al progetto originario per evitare la soluzione di continuita". (ANSA).