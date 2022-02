Morto dopo incidente: denunciato pirata della strada

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - E' stato individuato e denunciato il presunto pirata della strada che venerdì sera avrebbe scontrato e fatto cadere in via Rivarolo Michele Dervishaj, il rider di 19 anni morto dopo due giorni di agonia.

Si tratta di un ragazzo di 20 anni marocchino, residente a Isola del Cantore. E' accusato di omicidio colposo e omicidio stradale con omissione di soccorso. Gli agenti della sezione infortunistica, guidati dal comandante Stefano Biggio, sono risaliti alo giovane grazie alle telecamere della zona e anche a quelle degli autobus. A incastrarlo è stato un problema alla macchina: i fari posteriori e anteriori sulla destra non funzionanti. Gli investigatori hanno ripercorso il percorso della vettura fino a che non sono riusciti a individuare la targa e l'indirizzo di casa del conducente. Sulla fiancata sinistra gli agenti hanno trovato una traccia nera compatibile con un contatto con la moto di Michele Dervishaj. (ANSA).