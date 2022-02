Intitolata a Sandro Pertini aula del Consiglio della Liguria

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - E' stata intitolata all'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, nato a Stella (Savona) il 25 settembre 1896, l'aula del Consiglio regionale della Liguria a pochi giorni dal 32/mo anniversario della sua morte il 24 febbraio 1990 a Roma.

"Diamo attuazione alla volontà espressa dall'aula nel 2020 attraverso l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno con primo firmatario Giovanni Lunardon (Pd), - ricorda il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei - un omaggio con cui nel trentennale della scomparsa del presidente Pertini il Consiglio regionale della Liguria intende celebrare un ligure protagonista della storia italiana del Novecento, detenuto politico durante il fascismo, partigiano, costituente, parlamentare per ben sei legislatura e settimo presidente della Repubblica, a cui dedichiamo un luogo dove si manifesta la volontà popolare della Liguria".

"Celebriamo un grande presidente dopo molti anni in cui forse colpevolmente nella sua terra la sua figura era stata un po' poco considerata - dice il presidente della Regione Giovanni Toti - La nostra amministrazione è impegnata fin dal 2015 con il restauro della casa natale di Pertini a Stella e con la venuta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Priamar di Savona per celebrarlo".

L'idea dell'intitolazione, nata dall'ex presidente del Municipio della Valpolcevera e storico esponente del Partito socialista italiano Piero Randazzo e ripresa dal presidente provinciale dell'Anpi Massimo Bisca, è stata portata avanti e spinta dal capogruppo Gianni Pastorino (Linea Condivisa) dopo il ritardo causato dall'emergenza covid. (ANSA).