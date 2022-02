Green Pass: Confcommercio, basta sanzioni ai ristoratori

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Confcommercio Liguria chiede alla Regione che non vengano più sanzionati i ristoratori che non chiedono il Green Pass ai clienti. In una lettera inviata al governatore Giovanni Toti, il presidente di Fipe-Confcommercio Liguria, Alessandro Cavo, chiede alla politica un cambio di passo sulle regole per il controllo dei Green Pass.

"In questi mesi - spiega il presidente Alessandro Cavo - bar e ristoranti si sono sobbarcati l'onere di effettuare controlli dei Green Pass a tappeto, per spingere sempre più persone a vaccinarsi. A questo punto l'obiettivo è stato raggiunto''. Per Cavo ''non si può andare avanti così all'infinito, anche perché questo lavoro comporta costi e oneri organizzativi tutt'altro che trascurabili per noi imprenditori. Per scovare quattro clienti senza certificato dobbiamo effettuare oltre 100 controlli. È un sistema che non sta più in piedi, divenuto sempre più complicato".

Per l'associazione di categoria, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine la sanzione dovrebbe essere fatta solo al cliente sprovvisto di certificazione verde. "È giunto il momento - conclude Cavo - di introdurre il principio di autoresponsabilità, così come fatto in molti altri settori: chi si presenta in un bar o in un ristorante senza certificato verde lo fa assumendosi il rischio di essere multato. I gestori dei locali sono qui per lavorare e offrire un servizio alla clientela, non per sostituirsi alle forze dell'ordine''. (ANSA).