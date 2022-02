Covid: in Liguria tornano sotto quota 500 gli ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - Dopo il rialzo di ieri, tornano a calare gli ospedalizzati per covid in Liguria con i malati che tornano sotto quota 500. Sono 482, 21 in meno di ieri. Tra questi 24 sono in terapia intensiva (12 non sono vaccinati). Ci sono 13 morti: i decessi sono avvenuti tra il 18 febbraio e ieri, avevano un'età compresa tra i 71 e i 103 anni. I deceduti da inizio pandemia sono 5068.

I positivi in regione sono 16579, 894 meno di ieri. I nuovi positivi sono 1681, emersi da 15757 tamponi (3675 molecolari e 12082 test antigenici). Il tasso di positività è del 10,66% in calo. I nuovi positivi sono 768 nell'area di Genova, 261 nel Tigullio, 230 nell'Imperiese, 217 nel Savonese, 192 nello Spezzino e 13 non sono residenti in regione. I guariti sono 2562. In isolamento domiciliare ci sono 16084 persone, 870 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 3485, erano 3687. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 4875 vaccinazioni. (ANSA).