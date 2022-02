Carabiniere arrestato per violenza nega accuse davanti al gip

Nega tutte le accuse davanti al gip il carabiniere di La Spezia, accusato di violenza sessuale e maltrattamenti da quattro donne, ex dipendenti di un locale di proprietà della madre ad Avenza (Massa Carrara). Il militare, messo agli arresti domiciliari, ha sostenuto un'interrogatorio di garanzia e risposto a tutte le domande del pm negando "ogni episodio di maltrattamento e molestia" secondo quanto si apprende dal suo avvocato difensore Rinaldo Reboa. Le donne hanno presentanto la denuncia dopo essere state licenziate dal locale

I fatti sarebbero iniziati, secondo le denunce delle quattro donne, nel 2015 e proseguiti finora. Le molestie e i maltrattamenti (per cui è accusata in concorso anche la madre del militare) sarebbero avvenuti anche davanti ai clienti del locale; una delle quattro era ancora minorenne. Ancora pendenti, inoltre, due cause di lavoro delle presunte vittime di molestie licenziate dal carabiniere ad inizio anno. (ANSA).