Pnrr: Carfagna, a Liguria 2 mln per progettazione territoriale

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - Alla Liguria sono assegnati complessivamente 1.993.136,56 euro per la progettazione territoriale. Lo annuncia il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. "Con questo provvedimento - spiega Carfagna - rispondiamo a una delle domande ricorrenti nel dibattito sul Piano di Ripresa: come faranno le amministrazioni più fragili a partecipare ai bandi? Gli Enti locali da oggi hanno consistenti fondi a disposizione per rivolgersi a professionisti esterni e definire un parco progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale utile a salire sul treno dei bandi Pnrr, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione". (ANSA).