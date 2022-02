Mostre: per Escher a Palazzo Ducale Genova 95mila visitatori

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - La mostra dedicata al grande visionario olandese Maurits Cornelis Escher, inaugurata il 9 settembre a Palazzo Ducale di Genova ha chiuso con 95 mila visitatori. E' stata la mostra più grande e completa dedicata a uno degli artisti più amati a livello globale, icona del mondo dell'arte moderna, i cui mondi impossibili sono entrati nell'immaginario collettivo. Con oltre 200 opere e i suoi lavori più rappresentativi come Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo d'unione (1956), Metamorfosi II (1939), Giorno e notte (1938) e la serie degli Emblemata, la mostra ha presentato un excursus della ampia produzione artistica di Escher.

Particolarità è stata la presenza di giochi ed esperienze che hanno permesso al pubblico, anche a ragazzi e bambini, di entrare nel mondo dell'artista misurandosi con i paradossi prospettici di Escher.

"Grande soddisfazione non solo legata al numero dei visitatori - di assoluto livello nazionale in questo periodo - ma soprattutto al grande interesse suscitato da questa esposizione che si è trasformata in un volano per attività educative e sociali, concerti, conferenze, incontri, visite guidate, spettacoli dimostrando con grande vigore come le mostre non debbano essere più intese solo come semplice attrazione, ma soprattutto come momento di crescita per tutti", dicono Luca Bizzarri, presidente di Palazzo Ducale e Serena Bertolucci, direttrice. (ANSA).