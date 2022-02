Genoa s'aggrappa alla matematica e subito in campo

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - Genoa subito in campo dopo il pareggio di Venezia che ha ridotto al minimo le speranze di salvezza, ormai legate soprattutto alla matematica. Ma i tifosi rossoblù, un migliaio quelli presenti al Penzo, al termine della gara in laguna hanno continuato a cantare applaudendo comunque la squadra e il tecnico rimasto impressionato dalla prova d'affetto.

"Questa strada non sarebbe mai stata dritta, ma sicuramente meritavamo di più dal gioco. Continuiamo ad andare avanti e a marciare insieme" ha scritto oggi infatti Blessin sulla propria pagina instagram accompagnando il post con le foto del saluto alla Gradinata Nord in trasferta.

A tenere in vita il Grifone è per ora la matematica e anche il fatto che i rossoblù non hanno più perso dall'arrivo del tecnico tedesco. Ma la vittoria manca ormai dallo scorso settembre. Adesso Destro e compagni sono attesi da due gare consecutive in casa, la prima venerdì prossimo in anticipo contro l'Inter poi contro l'Empoli. Per la gara con i nerazzurri da valutare soprattutto le condizioni di Piccoli e Amiri , tra gli indisponibili i più vicini al rientro, mentre difficilmente saranno della gara Bani, Criscito e Vanheusden. (ANSA).