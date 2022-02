Coop Liguria sponsorizza fermata metro Dinegro a Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - C'è anche una parete di "locker": armadietti refrigerati che possono contenere la spesa fatta on line, nella "nuova" stazione della metropolitana genovese Dinegro 'firmata'-Coop Liguria dopo un restyling complessivo. Un intervento che rientra nel progetto "La tua Metropolitana", promosso da Comune di Genova e AMT già avviato a De Ferrari, con Hitachi, a Brignole con Tim e a Sarzano-Sant'Agostino con Terna.

Gli spazi interni, circa 450 metri quadrati, sono stati personalizzati con i colori di Coop Liguria, che ha anche installato due video wall per trasmettere i valori della cooperativa la cui prima sede venne fondata nel 1964 a poco distanza dalla fermata della metropolitana.

"In quanto impresa nata e cresciuta in questa regione, che rappresenta oltre 400mila soci e occupa 2.700 lavoratori - spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis - il radicamento sul territorio è da sempre parte integrante della nostra identità di Cooperativa. Questa iniziativa rientra nella nostra idea di restituzione al territorio".

Un' iniziativa che "ancora una volta conferma il ruolo vincente della partnership pubblico-privato - sottolinea l'assessore alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora - nella realizzazione di una mobilità urbana efficiente, veloce e sostenibile. Un processo che, prossimamente, coinvolgerà anche la futura estensione del metrò nei tratti Brin-Canepari e Brignole-Martinez".

Sono iniziative che "valorizzano la metropolitana, che la rendono più gradevole e piacevole", ha ricordato Stefano Pesci, direttore generale Amt. "Non avevamo programmato il rifacimento della stazione - spiega - e quindi questo è un valore aggiunto che la rende più bella e maggiormente fruibile". (ANSA).