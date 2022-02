Comunali Genova: Bucci, 'mi fa piacere endorsement Calenda'

"Mi fa piacere che la gente faccia riflessioni sui fatti concreti e non sulle parole e mi fa piacere che ci sia questo sentimento non solo a Genova ma anche a livello nazionale": così il sindaco di Genova Marco Bucci (centrodestra) commenta le dichiarazioni del segretario di Azione, Carlo Calenda, che ieri ha affermato che il suo partito potrebbe dare indicazione di voto per Bucci alle prossime comunali genovesi. Sull'eventualità che anche un'altra formazione centrista come Italia Viva possa seguirne l'esempio e se ci siano trattative in corso, il sindaco taglia corto: "Io sono aperto e in trattativa con tutti, ditemi un nome e io sono in trattativa". (ANSA).