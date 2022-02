Appello social ristoratore, 'venite, non controllo green pass'

(ANSA) - GENOVA, 21 FEB - Hanno pubblicizzato su Facebook una serata senza alcun controllo del green pass "tutti uniti, spensierati e liberi". Al ristorante, in piazza Aldo Moro a Sestri levante, si sono però presentati anche i carabinieri che hanno identificato i titolari e 29 avventori. Tutti adesso rischiano una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. I proprietari hanno ricevuto anche una multa di tre mila euro per carenze igienico-sanitarie.

Nell'annuncio i titolari hanno scritto che non avrebbero controllato i dati personali "in quanto vige la legge naturale e universale di libertà di movimento dell'uomo e della donna vivi e liberi". Quando i carabinieri sono arrivati hanno avuto non poche difficoltà prima a entrare e poi a farsi mostrare il certificato verde. Alla fine, dei 35 clienti, solo in sei lo hanno mostrato, mentre tutti gli altri sono stati identificati.

Il controllo del locale fa parte di un servizio coordinato dopo una serie di esposti per il caos legato alla movida.

Diversi residenti, infatti, hanno denunciato risse, urla, atti di vandalismo, da parte di ragazzi ubriachi. Nel corso della serata sono state identificate 150 persone e controllate 50 macchine. (ANSA).