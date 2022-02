Doppio Arnautovic, il Bologna piega lo Spezia in rimonta

(ANSA) - BOLOGNA, 21 FEB - Arnautovic scaccia la paura e la crisi. L'austriaco ritrova il gol che gli mancava proprio dalla gara d'andata con lo Spezia, datata 28 novembre e il Bologna la vittoria casalinga attesa dal primo dicembre, per scrivere la parola fine a una striscia negativa fatta di 7 ko un pareggio e una sconfitta nelle ultime 8 gare. Di fronte c'è uno Spezia in striscia positiva (4 vittorie nelle ultime 7 partite).

Che la squadra ospite sia in salute lo dimostra Verde, che chiama Skorupski al grande intervento dopo appena 3 minuti.

Arnautovic risponde con la traversa colta su invito di Orsolini, dopo palla persa da Reca, che all'11' dimostra quanto il Bologna sia spaventato dal momentaccio: dimenticato sulla fascia, il laterale mancino ha il tempo di prendere la mira e centrare il cross per per Manaj, che sovrasta Theate e segna il vantaggio ospite.

Al Bologna servono venti minuti per riorganizzarsi, ma dalla mezzora sale il forcing rossoblù, vicino al gol con Arnautovic, imbeccato da Barrow. La squadra di Mihajlovic colleziona corner (8 nel primo tempo), ma pure occasioni. E al 40' è sempre Barrow a trovare il taglio in area di Arnautovic, che brucia i difensori e di mancino batte Provedel, che poi deve metterci del proprio su Orsolini e viene graziato da Bonifazi in pieno recupero, con un colpo di testa alto sempre su cross di un ispirato Barrow.

Il Bologna parte forte anche nella ripresa, con Orsolini vicino al gol all'8' e al 16' e Arnautovic a chiamare Provedel al salvataggio un minuto dopo. Ma il muro spezzino resiste e allora Mihajlovic cambia tutto, passando al 4-2-3-1 con gli inserimenti di Vignato e Sansone. Lo Spezia sfiora il colpaccio con Agudelo, che ruba palla a Soriano a centrocampo e si perde sul più bello, dopo un'azione a tutto campo, ma la mossa vincente è quella di Sinisa: al 39' della ripresa, Sansone trova l'assist sul secondo palo per Arnautovic, che di testa schiaccia in rete: è il gol partita, il Bologna riparte.

Da Arnautovic e dal tridente, con il quale ritrova due reti in una sola partita, dopo averne segnate altrettante nelle precedenti cinque.