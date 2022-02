Pd: Ghio proclamata segretaria regionale

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante, è la nuova segretaria regionale del PD. E' stata proclamata all'unanimità durante il congresso che si è tenuto all'auditorium Montale del Carlo Felice. Succede a Simone Farello "Abbiamo bisogno di costruire un modello politico che ci avvicini ai cittadini che trovi soluzione ai problemi quotidiani, dobbiamo rilanciare il welfare, superare le disuguaglianze, rilanciare le politiche dell'accoglienza, puntare sull'ambiente e sviluppare politiche giovanili che sappiano arginare la crisi demografica di questa regione che continua a perdere giovani", ha detto Ghio.

La neo segretaria non ha risparmiato una stoccata al centrodestra: "I partiti di quella coalizione vivono da separati in casa con una crisi palese con il governatore". Ghio ha poi attaccato Toti: "Fa l'assessore part-time e così le risposte che attendono i Comuni per andare incontro alle esigenze dei cittadini arrivano in ritardo".

Al congresso sono intervenuti anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando il capogruppo al Parlamento europeo Brando Benifei, la senatrice Roberta Pinotti, il segretario uscente Simone Farello, il segretario del Pd genovese Simone D'Angelo e i consiglieri regionali e comunali (ANSA).