Imbrattata targa che ricorda studentessa martire delle foibe

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - E' stata imbrattata con uno spray nero la targa dedicata alla studentessa Marta Cossetto martire delle foibe che il Comune di Genova aveva inaugurato il 10 febbraio in occasione del Giorno del Ricordo. La targa si trova al belvedere di Oregina. A segnalare l'episodio alcuni cittadini. Dura la presa di posizione di esponenti della Lega. "C'è chi ancora non ha coscienza, dignità e rispetto. Mi vergogno per chi ha compiuto questo gesto che non è fine a se stesso, ma ha la capacità e la forza di distruggere e dividere, di cancellare gli orrori della storia a seconda del proprio piacimento. Tutte le forze politiche denuncino il fatto", afferma Lorella Fontana, capogruppo del Carroccio a Palazzo Tursi. Il vicecapogruppo leghista in Comune, Davide Rossi sottolinea che si tratta "dell'ennesimo atto vandalico nei confronti di una targa in memoria delle vittime delle foibe. Una vergogna assoluta!". Il presidente del Consiglio comunale a Palazzo Tursi Federico Bertorello (Lega) fa sapere che si impegnerà da subito per far pulire la targa e sottolinea che il gesto è opera di "delinquenti che magari osano anche definirsi democratici"

Nell'area ci sono telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i responsabili dell'azione (ANSA).