Covid: Toti, Liguria vicina alla zona bianca

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Oggi in Liguria l'incidenza settimanale si attesta a 570 casi ogni 100 mila abitanti, solo due settimane fa il dato era di 1343 casi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di occupazione delle terapie intensive, nell'ultimo report di venerdì, si attestava all'11%. "Ricordo che con un tasso di occupazione delle Uti al 10% si va in zona bianca, quindi ora la Liguria si trova ad un passo. Ci auguriamo che, dopo due anni di lotta, questa sia stata l'ultima volta in cui il virus è riuscito ad alzare la testa. La battaglia è quasi vinta ma non potremmo mai dimenticare la sofferenza che ci ha portato questa pandemia", dice il governatore Giovanni Toti (ANSA).