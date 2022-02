Covid: in Liguria sempre meno positivi

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Continuano a calare i positivi al covid in Liguria. Sono 17799, 642 meno di ieri. I nuovi casi sono 983 a fronte di 8007 tamponi (2397 molecolari e 5610 test antigenici rapidi). Il tasso di positività torna a cresce e raggiunge il 12,27% dopo essere stato per giorni sotto il 10%. I nuovi positivi sono 388 nell'area di Genova, 166 nello Spezzino, 160 nell'Imperiese, 158 nel Savonese, 104 nel Tigullio e 7 non sono residenti in regione. I guariti sono 1623. Il dato degli ospedalizzati regista un lievissimo calo: i ricoverati sono 491, 2 in meno rispetto a ieri. Tra gli ospedalizzati 26 (erano 25) sono in terapia intensiva e 12 non sono vaccinati. I morti sono due uomini di 79 e 89 anni deceduti all'ospedale di Sarzana. Da inizio pandemia i morti sono 5055. In isolamento domiciliare ci sono 17295 persone, 642 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 4129. Nelle ultime 24 ore sono state fatte 1827 vaccinazioni (ANSA).