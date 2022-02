Blessin: 'Genoa non mollerà fino a quando ci sarà speranza'

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - "Finché c'è la possibilità matematica di salvarci non molleremo. Si vede anche nelle partite, come ieri, che le favorite ogni tanto possono perdere, ma bisogna quanto prima fare i tre punti". Lo ha detto il tecnico tedesco del Genoa Alexander Blessin dopo il pari con il Venezia, partita che poteva dare al Grifone la possibilità di rilanciarsi nella lotta salvezza. Il Genoa resta penultimo in classifica con 16 punti, a 6 dal quartultimo posto occupato proprio dal Venezia.

Ma nonostante la vittoria non arrivi, la tifoseria ha scandito a gran voce il nome del tecnico. "Mi hanno emozionato, sono qui da solo quattro settimane, è bellissimo tutto questo. Anche i tifosi hanno visto che volevamo vincere. Dobbiamo dare tutto per trascinare anche i nostri supporter". (ANSA).