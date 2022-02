Tifoso Samp ha infarto al gol di Quagliarella, rianimato

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - Un tifoso della Samp di 69 anni, che era in tribuna, è stato colto da infarto ed è andato in arresto cardiaco dopo il primo dei due gol realizzati da Quagliarella nella partita contro l'Empoli. Immediati i soccorsi del personale Anpas situati proprio davanti alla tribuna. Il tifoso è stato rianimato con l'uso del defibrillatore: tornato cosciente e vigile è stato portato all'ospedale Policlinico san Martino in codice rosso. Anche l'arbitro, che aveva percepito l'emergenza in tribuna, è andato successivamente dai soccorritori a sincerarsi delle condizioni del tifoso. (ANSA).