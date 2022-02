Doppietta di Quagliarella, la Samp stende l'Empoli

Una doppietta di Fabio Quagliarella, tornato al gol dopo quattro mesi, regala alla Sampdoria la vittoria contro l'Empoli e soprattutto una boccata d'ossigeno in chiave salvezza. Per la formazione allenata da Marco Giampaolo è la seconda vittoria consecutiva in casa.

Quagliarella si sblocca al 14' del primo tempo quando il suo diagonale batte Vicario per il gol dell'1 a 0. Il raddoppio arriva alla mezzora con un tiro a volo sempre del capitano blucerchiato. Con la doppietta il capitanno ha raggiunto quota 100 con la maglia blucerchiata. L'Empoli nel secondo tempo prova a raddrizzare la partita ma il risultato resta fissato sul 2-0 per i liguri.