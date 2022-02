Genoa: Blessin, a Venezia con fiducia e coraggio

(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - "Sappiamo che in una partita si può sbagliare ma sarà importante fare meno errori possibile. Servirà un atteggiamento positivo e dovremo giocarcela con fiducia e coraggio, due fattori importanti nel calcio". Alexander Blessin è consapevole del valore che avrà la sfida di domani a Venezia per il suo Genoa. Partita fondamentale per poter credere ancora nella salvezza.

"Credo che punteranno a fare la loro partita ma sarà nostro dovere cercare di contrastarli per metterli in difficoltà - ha spiegato -. Siamo focalizzati su come vogliamo giocare noi ma anche consapevoli di cosa farà l'avversario e di fronte troveremo una formazione che ama schierarsi a specchio. Per questo dovremo essere flessibili e bravi a reagire alle diverse situazioni tattiche che si verranno a creare in campo".

Il Genoa dovrà ripetere le ultime prove sperando di avere dalla sua anche la buona sorte. "Il fatto è che in questo tipo di gare, come l'ultima, ci vuole anche un po' di fortuna per riuscire a conquistare i tre punti, ma la fortuna non viene a cercarti a casa, bisogna guadagnarsela e se non crei occasioni bisogna fare in modo di riuscirci- ha detto Blessin -.

L'importante sarà restare concentrati per tutti i novanta minuti, cercare di fare e dare sempre il massimo". Il tecnico non si sbilancia sulle scelte tattiche. "Amiri? sta bene vedremo poi oggi. Al di là delle scelte sarà importante unire qualità e creatività in campo - ha concluso - perché quando riparti non devi farlo male altrimenti sprechi solo energie". (ANSA).